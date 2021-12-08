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e-Devlet'ten 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor

Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden farklı dillerde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapçanın da eklenmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor.
e-Devlet'ten 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı. Uygulama kapsamında, adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, vatandaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabilir hale getirildi.

Bu çerçevede 20 Kasım'da yapılan düzenlemeyle İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça alınabilen yabancı dilde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapça da entegre edildi.

Arapça tercüme edilmiş adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden verilmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınması sağlanmış oldu.

"Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında yaşayan, çalışan vatandaşlarımız bugün itibarıyla Arapçanın da eklenmesi ile e-Devlet üzerinden 19 dilde adli sicil belgesinin tercümesini alabiliyor. Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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