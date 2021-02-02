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e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti

Geçen yıl e-Devlet Kapısı üzerinden verilen "Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmeti 5 milyondan, "Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu" hizmeti 2 milyondan, "Pasaport Başvuru Randevusu" hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı.
e-Devlet'ten 2020'de kimlik kartı, ehliyet ve pasaport randevusu için yapılan başvuru sayısı 8 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumun internet adresinden (https://randevu.nvi.gov.tr/) sunulan "kimlik kartı", "sürücü belgesi" ve "pasaport" alımına ilişkin randevuların, 30 Mart 2020'den itibaren entegre şekilde e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de verilmeye başlandığını söyledi.

e-Devlet Kapısı üzerinden kişilerin birinci derece aile bireyleri olan anne, baba, eş ve çocukları için kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusu için randevu alabildiklerini belirten Koç, tüm bu hizmetler üzerinden oluşturulan başvuru durumlarının da sorgulanabildiğini dile getirdi.

Koç, "TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, "Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı." dedi.

Koç, kimlik kartı için alınan ücretlerin, sürücü belgesi için talep edilen harç ve değerli kağıt bedelinin, pasaport için alınan harç ve defter bedelinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan İnteraktif Vergi Dairesi hizmeti aracılığı veya bazı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden tahsil edilebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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