E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından "e-duruşma" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paylaşımında e-duruşma uygulamasına ilişkin infografiğe de yer veren Gül, "E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimize doğru önemli bir adım. Artık 5 adliye ve 47 mahkemede faaliyette. Bu hizmeti tüm adliyelerde, avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın istifadelerine sunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
E-duruşmanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı, "Adalet Bakanlığı e- duruşma uygulamasının kapsamını genişletiyor" başlıklı infografikte, e-duruşmanın pilot uygulamasının 15 Eylül'den bu yana Ankara Batı Adliyesi'ndeki 5 mahkemede devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca uygulamanın Ankara (14), Ankara Batı (5), İstanbul (13), İstanbul Anadolu (7), ve Bakırköy (8) adliyelerindeki 47 mahkemede 22 Ekim'den itibaren uygulandığı aktarıldı.
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