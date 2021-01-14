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E-Kariyer Ofisi 2021 yılında da çalışmalarını sürdürüyor

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan e-Kariyer Ofisi 2021 yılında da vatandaşların iş bulma merkezi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
E-Kariyer Ofisi 2021 yılında da çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kariyer Ofisimizle pandemi döneminde iş bulmaya devam ettik ve 553 vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Şuanda işverenlerimizle iş arayan vatandaşlarımızı e-Kariyer Ofisimiz aracılığıyla buluşturuyoruz. Keçiören belediyesi olarak 2021’de de iş bulma merkezi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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KARİYER PLANLAMASI DA YAPILIYOR
Keçiören Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa e-Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor. İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren e-Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor.

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“E-KARİYER OFİSİNİ GELİŞTİRDİK”
Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altınok, şunları aktardı: 
“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir iş ve işveren buluşturma platformumuzdur. Pandemi sürecinde de e-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor, onların iş sorununa işverenin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.”

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