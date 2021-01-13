E-konservatuvarında ücretsiz piyano dersleri başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bir ilk olarak hizmete sunduğumuz e-konservatuvar eğitimlerimizde piyano derslerimizin ilk seviyesini tamamladık."

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “TRT Çok Sesli Korosu Ses Sanatçısı Senem Aypar tarafından verilen piyano derslerimize tüm çocuklarımız ve gençlerimiz belediyemizin e- öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabiliyorlar. Eğitim programlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız da web sitemizde bulunan e-öğrenme portalımız üzerinden Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) “kecmek.keciören.bel.tr” web adresine ulaşarak ilgi duydukları branşlara kayıtlarını yaptırabilirler.” dedi.

Keçiören Belediyesi, e-konservatuvar hizmetiyle Keçiörenliler tarafından en çok talep edilen branşlardan biri olan piyano eğitimlerinde ilk seviyeyi tamamlayarak önemli bir aşama katetti.

“E-KONSEVATUVAR 7 BRANŞTA DEVAM EDİYOR”

Pandemi döneminde vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmaması için hayata geçirilen ve 7 branşta devam eden e-konservatuvar hizmetini önemsediklerini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Piyanonun yanı sıra bağlama, ud, gitar Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarında da derslerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SENEM AYPAR: “ENSTRÜMAN İYİ BİR ARKADAŞTIR

TRT Çok Sesli Korosu Ses Sanatçısı Senem Aypar da piyano derslerinin ilk seviyesinin önemli olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Piyano derslerimizin birinci seviyesinde enstrümanı tanıttık; oturma pozisyonlarını, el koordinasyonunu ve notaları öğrettik. Sağ elimizle sol anahtarını sol elimizle fa anahtarını okuyarak beyni ikiye böldük ve bir bakıma iki dili birden konuşma faaliyetine geçtik. Dersimizi ve pratiklerimizi aksatmayan öğrencilerimizi iki ellerini birden kullanabilecek düzeye getirdik. 4’üncü seviyenin sonunda öğrencilerimiz tam manasıyla parçaları çalabilecek duruma gelecekler. Enstrüman çalmayı öğrenen her bir öğrencimiz çaldıkları enstrümanlarla aynı zamanda iyi bir arkadaş oluyorlar. Bir yandan da çocuklarımıza tek başlarına vakit geçirmenin anahtarını veriyoruz.”