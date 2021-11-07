E-Makkop Hizmete Girdi

Mamak’ın yerli ve milli üretimde örnek bir ilçe olması adına hayata geçirdiği tarımsal projeleri dijital platforma da taşıyan Mamak Belediyesi, vatandaşların doğal ürünlere ulaşmasını bir tık kadar kolay hale getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin katkı ve destekleri ile, Mamaklı kadınların istihdamına ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacı ile kurulan Mamak Kadın Kooperatifi, dijital dönüşümde önemli bir adım atarak e-ticaret sitesi kurdu. Mamak Belediyesi’nin destekleri ile yayın hayatına geçen www.e-makkop.com adresindeki online satış sitesinde, kadın emeği ile üretilen ürünler satışa sunuluyor.

Geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor

Doğal, etkin ve sürdürülebilir üretim, çerçevesinde hayata geçen web sitesinde, kozmetik, gıda ve coğrafi tescilli ürünler başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Tamamen doğal ürünlerin bulunduğu www.e-makkop.com sitesinden aynı zamanda güvenli ödeme yöntemleri ile ürünleri satın alabiliyor, kargo takibi de yapabiliyorsunuz.

Eğitim aldılar sitelerini kurdular

Sürekli ve erişilebilir bir belediye olmak adına bugüne kadar birçok uygulama ile dijital platformlarda yer aldıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Şimdi de vatandaşlarımızın doğal ürünlere daha kolay ulaşması noktasında www.e-makkop.com faaliyete geçirdik. Belediyemizin bir girişimi olan Mamak Kadın Kooperatifi (Makkop) üyelerinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Visa Türkiye ortaklığında yürütülen "Paramı Yönetebiliyorum" projesine çerçevesinde 6 ay boyunca aldığı e-ticaret eğitimleri ile hayata geçen web sitemiz, herhangi bir yazılım firmasına ihtiyaç duyulmadan tamamen Mamaklı Kadınlarımız tarafından oluşturuldu. Bu site ile hemşerilerimiz hem doğal ürünlere kolayca ulaşabilecek hem de ilçemizde tarımın daha fazla gelişmesine ve üretimin desteklenmesi katkıda bulanacak” dedi.