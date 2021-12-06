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e-Noter uygulamasıyla 81 binden fazla işlem yapıldı

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen e-Noter uygulamasıyla yaklaşık 1 yıllık süreçte internet üzerinden 81 binden fazla işlem yapıldı.
e-Noter uygulamasıyla 81 binden fazla işlem yapıldı

Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlamak için Adalet Bakanlığınca 26 Ekim 2020'de başlatılan e-Noter uygulaması, vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemlerini noterliklere gitmeden halletme imkanı sunmaya devam ediyor.

Vatandaşların işlem sürelerini kısaltan uygulama sayesinde, Kovid-19 salgını sürecinde birçok noterlik işlemi internet üzerinden gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, uygulamanın başladığı yaklaşık 1 yıllık sürede, e-Noterlik uygulamasından 44 bin 349 kişi yararlandı.

Toplam 81 bin 428 noterlik işlemi de uygulama üzerinden başlatılarak yapıldı.

e-Noter uygulaması ile ihtarname/ihbarname, araç satışı, mal rejimi, hisse devir sözleşmeleri, sözleşme ve vekaletname, en çok yapılan işlemler oldu.

Bu süreçte vatandaşlar, 21 bin 630 ihtarname/ihbarname, 19 bin 866 sözleşme ve 19 bin 239 vekaletname işlemini e-Noter aracılığıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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