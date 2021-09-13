E-ödeme: Avantaj mı Dezavantaj mı?

İş dünyasında teknoloji gelişmeye devam ederken, insanlar nakit veya çekle ödeme yapmak yerine internet üzerinden kartla ödeme kolaylığına giderek daha fazla yöneliyor. İnsanların kullandığı kartlar iki temel kategoriye ayrılır: kredi ve banka kartı. Bu ödeme yöntemlerinin her ikisi de hem alıcılar hem de satıcılar için ödeme sürecini çok daha kolay hale getirir. Bununla birlikte, banka kartı ödeme sürecinin kendisine özgü bir takım yönleri vardır. Bu özellikler kimine göre faydalı iken kimine göre zarardır.

Avantaj: Artan Hız ve Kolaylık

E-ödeme, nakit veya çek gibi geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla çok uygundur. Dünyanın herhangi bir yerinden, günün veya gecenin herhangi bir saatinde çevrimiçi olarak mal veya hizmetler için ödeme yapabileceğiniz için, müşterilerinizin işlem sırasını beklemek için bir kuyrukta zaman harcaması gerekmez. Ayrıca, alışveriş yapmak için ihtiyaç duydukları fonlara erişebilmek için bankayı temizlemek için bir çek beklemek zorunda da değiller. E-ödeme aynı zamanda nakit para ile işlem yapmanın getirdiği güvenlik risklerini de ortadan kaldırır.

Avantaj: Azaltılmış İşlem Maliyetleri

Nakit ödeme yapmak için ek ücret alınmazken, mağazaya yapılan geziler genellikle paraya mal olur ve çeklerin de posta ücreti alması gerekir. Öte yandan, kartınızı kaydırmak veya çevrimiçi ödeme yapmak için genellikle hiçbir ücret veya çok küçük ücretler yoktur. Uzun vadede, e-ödeme hem bireyleri hem de işletmeleri işlem ücretlerinde yüz ila binlerce dolar tasarruf ettirebilir.

Dezavantaj: Güvenlik Endişeleri E-ödemeyi güvenli ve güvenli hale getirmek için simetrik şifreleme gibi katı önlemler mevcut olsa da, yine de bilgisayar korsanlığına karşı savunmasızdır. Örneğin dolandırıcılar, şüpheli olmayan kullanıcıları yakalayıp kurbanların kişisel ve finansal bilgilerine erişmek için kullandıkları e-cüzdanlarının oturum açma ayrıntılarını sağlamaları için kandırmak için kimlik avı saldırılarını kullanır. Yetersiz kimlik doğrulama, e-ödeme sistemlerini de rahatsız eder. Biyometri ve yüz tanıma gibi üstün kimlik doğrulama önlemleri olmadan, herkes başka birinin kartlarını ve e-cüzdanlarını kullanabilir ve yakalanmadan kaçabilir. Bu güvenlik endişeleri, bazı kişilerin e-ödeme sistemlerini kullanma konusunda isteksiz olmasına neden olabilir.

Dezavantaj: Artan İşletme Maliyetleri E-ödeme sistemleri, bir işletmenin bilgisayar sistemlerinde depolanan hassas finansal bilgileri yetkisiz erişime karşı korumaya yönelik artan bir ihtiyaçla birlikte gelir. Şirket içi e-ödeme sistemlerine sahip işletmeler, gelişmiş ödeme güvenliği teknolojilerini tedarik etme, kurma ve sürdürme konusunda ek maliyetlere katlanmak zorundadır.

