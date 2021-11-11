E-Ticaret Pazarı Gün Geçtikçe Büyüyor

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının 2 yıldan fazla süredir sosyal hayatı olumsuz etkilemesi sanal alışveriş sitelerinin işine yaradı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının 2 yıldan fazla süredir sosyal hayatı olumsuz etkilemesi sanal alışveriş sitelerinin işine yaradı. Trendyol, Hepsiburada, Yemeksepeti, Çiçeksepeti ve Getir gibi e-ticaret sitelerine olan ilgi gün geçtikçe daha fazla artıyor.



Güvenli e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte sokağa çıkma yasaklarının getirildiği dönemde giyim, kozmetik, elektronik eşya ve kitap satan e-ticaret siteleri büyük ilgi gördü. Siparişlerin kısa sürede kullanıcılara ulaştırılması müşteriler açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Rekabet Kurumu’nun verilerine göre Koronavirüs salgını başladığından bu yana özellikle kadınlar alışveriş sitelerine daha fazla ilgi gösteriyor.

E-Ticaret Sektörü Yüzde 66 Büyüdü

World E-Commerce Forum (WORLDEF) Başkanı Ömer Nart’ın yaptığı değerlendirmeye göre salgın döneminde e-ticaret sektörü yüzde 66 büyüme gösterdi.

Başkan Nart, e-ticaretin salgın döneminde 5 yılda kat edeceği mesafeyi 1 yıl içerisinde kat ettiğini söyledi. Böylelikle e-ticaretin alternatif ticaret kanalı olmaktan ana akım haline dönüştüğünü dile getirdi.

E-ticarete olan ilginin artmasıyla birlikte e-ticaret alanında da istihdam açığı artıyor. Bu sayede Türkiye’deki işsizlik oranlarının düşmesi bekleniyor.

Türkiye’deki E-Ticaret Siteleri Daha Fazla İlgi Görüyor

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Kovid-19 salgınıyla birlikte dünya tedarik pazarının yön değiştirdiğine dikkati çekerek, Avrupalı ve Amerikalı alıcıların ürünleri Asya ülkeleri yerine daha yakın pazarlardan tedarik etmeye başladıklarını söyledi.

Nart, çok sayıda firmanın Çin yerine daha kaliteli üretim ve hızlı aksiyon alabilen Türk şirketlerinden alım yapmaya başladığını dile getirdi.

Belediyeler de E-Ticaret Sektörüne Girdi

E-ticaret alanına Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi de olumlu destek veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Ankara esnafına destek olmak amacıyla “Lezzet Ankara” portalını hayata geçirdi.

Başkan Yavaş, yiyecek ve içecek sektörüne destek olmak amacıyla sıfır komisyonlu “Lezzet Ankara” portalının oluşturulduğunu belirterek, ilk siparişlerin Çankaya bölgesinden alınmaya başlandığını söyledi.

Mamak Belediyesi ise Mamaklı kadınların istihdamına ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla Mamak Kadın Kooperatifi e-ticaret sitesini kurdu. www.e-makkop.com internet sitesi aracılığıyla kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri üretilen ürünler satışa sunuluyor.

Pandemi nedeniyle sosyal medyaya olan ilginin daha da artmasıyla birlikte e-ticaret siteleri de sosyal medya platformlarına verdikleri reklamlar aracılığıyla daha fazla müşteriye ulaşma imkanı buluyor. Sanal alışverişe olan ilginin gün geçtikçe daha fazla artması, ihtiyaçtan daha çok bir alışkanlığa dönüşmeye başladığının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA