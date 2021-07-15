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e-Ticarette bayram hareketliliği yaşanıyor

ETİD Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu, düğün sezonuna da denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle bu ay kıyma makinesi,derin dondurucu gibi ürünlerin e-Ticaret platformlarındaki satışlarında yaklaşık yüzde 35 artış olduğunu bildirdi.
e-Ticarette bayram hareketliliği yaşanıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sanal ortamda gerçekleştirilen alışverişlerdeki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirterek, iki Ramazan ve bir Kurban Bayramı tatilinin salgın dönemine denk geldiğine işaret etti.

Kurban Bayramı normalleşme sürecine denk gelse bile e-ticaret satışlarında gerileme beklemediğini dile getiren Çevikoğlu, kıyma çekme makinesi ve bıçak gibi bayramda sıklıkla kullanılan ürünlerin çok talep edildiğini söyledi.

Çevikoğlu, "Düğün sezonuna da denk gelen Kurban Bayramı alışverişinde kıyma makinesi, bıçak setleri, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, derin dondurucu gibi bazı ürünlerin alımlarında bu ay, geçen aya göre yüzde 35'e yakın artış görüyoruz." diye konuştu.

Bayram tatili nedeniyle insanların yoğun olarak şehir dışına çıkacaklarına işaret eden Çevikoğlu, yolculuklar dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiği satışlarında da normal dönemlere göre artış görüldüğünü bildirdi.

Bayram dolayısıyla PttAVM.com üzerinden yaz lastiği satışlarda yüzde 40'lara varan indirimlerin yapıldığını ve birçok üründe ücretsiz kargo uygulamasının başlatıldığını belirten Çevikoğlu, ayrıca PTT AŞ tarafından bayrama özel kargolarda yüzde 25 indirim uygulandığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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