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e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

Gelir İdaresi Başkanlığınca, son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken bu alandaki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmalar derinleştirildi.
e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

Avrupa Birliği'nin (AB) katkısıyla "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi"ni yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu kapsamda e-ticaret sektörüne yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

Kurum tarafından ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "e-Ticaret Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayla, paydaşlarla birlikte sektörde kayıt dışılığa sebep olan unsurlar, değer zincirinde kayıt dışılıkla ilgili olası boşluklar ve çözüm önerileri ele alınarak, mücadele stratejilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çalıştayda, Çok Kanallı Elektronik Hizmet Ticareti, Online Elektronik Hizmet Ticareti , Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları başlıklarında oturumlar düzenlendi.

Teslimat ve ödeme verilerine erişim

Çalıştay katılımcıları, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim-izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılması için önerilerde bulunurken, bunların kısa zamanda hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya konulan tespitlerde, e-ticaret hacminin sağlıklı ölçülmesi ve teşviki gibi düzenlemelerin yapılması için Türkiye'deki kullanıcılara ait teslimat ve ödeme verilerinin önem taşıdığı ve ilgili otoritelerce bu verilere erişimin sağlanması gerektiği belirtildi.

Kayıt dışılığın haksız rekabeti beslediği ve özellikle yurt dışındaki firmaların Türkiye'de sattıkları malların ve sundukları hizmetlerin haksız rekabete sebebiyet verdiği, bu alanda başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara belirli görevler düştüğü vurgulandı.

Ayrıca, kayıt dışılıkla mücadelede kamu kurumlarınca gerçekleştirilen denetimlerin önem arz ettiği, bu noktada Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden dükkan açarak satış yapanlar ile Youtube benzeri alanlardan gelir elde edenlerin denetiminin önem arz ettiği sonucuna varıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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