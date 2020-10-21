EBABÜS mahalle mahalle dolaşıyor

Kahramankazan Belediyesi’nin uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrenciler için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak oluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası, öğrencileri öğretmenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

EBABÜS ismi verilen Mobil EBA Destek Noktası çeşitli illerden gelerek ilçede kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını yaşadıkları illerdeki kayıtlı oldukları okullardaki derslere online olarak katılmalarını sağlıyor.

Kahramnankazan’ın öğretmen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, uzaktan eğitim gören, ancak teknolojiye ve internete erişim eksikliği yaşayan öğrencilerin de online eğitimlere katılması için Mobil EBA Destek Noktası oluşturulması için düğmeye basmıştı. Oğuz’un talimatının ardından belediyeye ait bir otobüs bilgisayar ve internetle donatılarak, Mobil EBA Destek Noktası haline getirilmişti. Bu kapsamda otobüs 15 bilgisayar ve internet alt yapısı ile donatılmıştı. EBABÜS ismi verilen otobüs düzenlenen törenle hizmete girmişti.

Köy köy dolaşıyor

EBABÜS, farklı illerden gelen ve ilçenin değişik mahallelerinde kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını kayıtlı olduğu illerdeki öğretmenleriyle buluşturmaya devam ediyor. EBABÜS düzenli olarak ilçede mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettiği 8 noktadaki öğrencileri öğretmenleriyle buluşturuyor. Böylece internet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, online olarak verilen derslere katılma imkânı buluyor. EBABÜS’ün girişine kurulan ünitede ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske de dağıtılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan öğrencilere kırtasiye malzemeleri de veriliyor.

Aileler memnun, çocuklar mutlu

Mevsimlik tarım işçisi aileler uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, memnuniyetlerini, “Başkanımız Serhat Bey’den ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yavrularımız okullarına EBABÜS sayesinde devam edebiliyor. Teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getiriyor. Öğrenciler ise “Çok mutluyuz öğretmenimiz ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmıyoruz. Annemiz babamız tarlada çalışırken bizler de öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla derslerimize devam ediyoruz” diyor.

Bizler de çok mutluyuz

Başkan Oğuz da, Ankara’da ilk kez hayata kendileri tarafından geçirilen bu anlamlı proje sayesinde öğrencilerin öğretmenleriyle buluşmaya devam ettiklerini belirterek, “Tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçemize, doğal olarak farklı illerden ekmek paraları için, çocuklarının rızıkları için çok sayıda mevsimlik tarım işçisi ailemiz geliyor. Biz de bu süreçte ilçemizde yaşayan her çocuk bizim için çok önemli diyerek, uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan yavrularımız için Mobil EBA Destek Noktası’nı oluşturmuştuk. Yavrularımızın öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşmaları bizleri de oldukça mutlu ediyor” diye konuştu. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi’nin tüm imkânlarıyla her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.