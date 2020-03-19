EBA nedir? EBA nasıl kullanılıyor?

Korona virüs salgınından ötürü okulların tatil edilmesi ve eğitimlere online devam edecek çoğu öğrenci ve veliler EBA sistemini merak ediyor. EBA nedir? EBA’yı kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm soruların cevabı haberimizde...

Çin’den tüm dünyaya hızla yayılan koronovirüs Türkiye’de de görülmeye başlayınca yetkililer tedbir amaçlı okulları 16 Mart pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca tatil etti. Tatil bittikten sonra 23 Mart’tan itibaren 1 hafta boyunca ise öğrencilerin eğitimlerine online (EBA) ve TV üzerinden verilmeye başlanacağını duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak.

EBA’ya (eba.gov.tr) adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirildi. Peki, EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? EBA Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Veliler EBA’yı kullanabiliyor mu? Tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde…

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA’ya nasıl giriş yapılır? Öğrenci olarak EBA’ya nasıl giriş yapılır?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

Öğretmenler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

"EBA Giriş" ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

Veliler EBA'ya girebiliyor mu? Veliler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

Veliler, eba.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Veli” kısmına tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden EBA’ya yönlendiriliyor. Ancak sistem girmek isteyen velinin, öğrencinin e-okul'da kayıtlı velisi olması gerekiyor.

EBA öğrencilere neler sunuyor?

EBA’da öğrenciler için şu hizmetler bulunuyor:

Öğrenciye göre özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, kontrolden geçirilmiş oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, derslerde öğrenilenleri evde tekrar etme, soru ve sınav bankası, öğretmen desteğini okul dışında erişim, sosyal paylaşım ortamı ile öğrencini okulundaki herkese ulaşma imkanı, tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimlerle iletişim, öğrencini başarılarını izleme ve yaptıklarını sergileme olanağı, bireysel başarılar için ayrıntılı raporlar, puan toplama, rozet alma.

EBA öğretmenlere neler sunuyor?

EBA’da öğretmenler için ise şu hizmetler bulunuyor:

Tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, MEB öğretim programıyla uyumlu içerik ve soru havuzları, etkileşimli tahtalara özel ders içerikleri, öğrencilerinizi izleme ve destekleme, sınıf ve öğrenci bazında detaylı gelişim raporları, akıllı önerme ile öğrencilerin eksiklerine özel içerik yönlendirmeleri, ödev, etkinlik, tartışma ve projeler gönderme imkanı, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı, mesleki gelişime yönelik gruplar, ders dışı Zamanlar İçin yardımcı kaynaklar, kütüphane alanında yer alan yayınlar, kaynaklar ve oyunları öğrencilerle paylaşma imkanı, içerik oluşturmak ve soru-sınav üretmek için gerekli ortamlar, programlama bilgisi gerekmeden etkileşimli içerik oluşturmanızı sağlayan VFabrika aracı, tartışma, paylaşma, etkinlik gibi sosyal etkileşimler için okul içindekilerle sosyal paylaşım ortamı.

EBA velilere neler sunuyor?

EBA’da veliler için ise şu hizmetler bulunuyor:

Öğrencinin akademik takibi, çocuğunuzun sınav tarihlerini ve çalışmalarını takip etme imkanı, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla çocuğun gelişimini takip etme, çocuğunuzun konulardaki performansını izleme, çocuğunuzun çözümlerinin analizinden eksiklerine özel içeriklere ulaşma, öğretmeninin desteğine okul dışından da erişim, çocuğunuzun akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları projeleri ve ders dışı sosyal aktivitelerini portfolyolarından takip etme imkanı, çocuğunuzun kazandığı puanlar ve armalar ile EBA'yı ne kadar aktif kullandığını takip etme imkanı EBA, kütüphane ile kişisel gelişim ortamı.