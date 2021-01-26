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Eber Gölü kıyısındaki kamışlar iki gündür yanıyor

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde suların çekildiği kısımdaki kamışlık alanda dünkü yangının ardından bugün de 3 ayrı noktada yangın çıktı.
Eber Gölü kıyısındaki kamışlar iki gündür yanıyor

Türkiye'nin en önemli göllerinden olan ve birçok kuş türünü barındıran Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10 köyün geçim kaynağı olan Eber Gölü'nde son iki günde peş peşe yangınlar çıktı. Dün gece Çay’a bağlı Çayırpınar köyü sınırlarında çıkıp, sabaha karşı sönen yangının ardından bugün de gölün Bolvadin ilçesi sınırlarında kalan kısmındaki kamışlık alanda yangın çıktı.

Göl sularının çekildiği bölgede meydana gelen yangını gören saha görevlisi Hasan Öztürk, durumu jandarma ve itfaiye bildirerek yardım istedi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenliği sağlarken, yangına Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Bazı yerlerde ise göl zemininin bozuk ve bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Ulaşılamayan noktalarda yangın devam ederken, ekiplerin müdahale ettiği noktalar söndürüldü.

Saha görevlisi Öztürk, "Ben bu maden sahasında görevliyim bu yangınları yer yer yakıyorlar görüyorum. Yazık günah yani içinde bir sürü masum hayvan var yanıyor, üzülüyoruz gerçekten. Bunun olmamasını istiyoruz, yetkililerin önem almasını istiyoruz. 2 gün arayla yakıyorlar. Bende yetkilileri buradan arıyorum çağrıda bulunuyorum geliyorlar. 5-6 köy var buradan kamıştan geçimini sağlayan yazık günah yakmasalar iyi olur” dedi.

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