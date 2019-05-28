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Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Demirel, "Ebeveynlerin çocukların arama motorlarından ulaşabileceği zararlı içeriklere karşı dikkatli olması gerekiyor." dedi.
Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, ebeveynlerin çocukların internette arama motorlarından ulaşabileceği zararlı içerikler konusunda dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Çocukların rahatsız edici içeriklere maruz kalmaması için arama motorlarının gerekli güvenlik ayarları ve filtreleri yapılmalı." dedi.

Demirel, arama motorlarındaki güvenlik risklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Arama sonuçlarının her zaman istenilen ve ihtiyaç duyulan bilgiyi getirmediğine dikkati çeken Demirel, art niyetli kişilerce aramaların manipüle edilerek, internet kullanıcılarının yanıltıcı ve uygunsuz sitelere yönlendirilebildiğini söyledi. Demirel, "Yalan ve gerçeği yansıtmayan haberler, arama sonuçlarında üst sıralarda listelenebiliyor. Çocuklar, şiddet ve uygunsuz içerikler barındıran, yasal olmayan internet sitelerine yönlendirilebiliyor." diye konuştu.

"Uygunsuz içerikli çizgi filmlere dikkat"

Arama motorlarının, çocuklar için sakıncalı içeriğe ulaşma konusunda riskler taşıdığına işaret eden Demirel, son zamanlarda uygunsuz içerikli çizgi filmlerin, arama motoru sonuçlarında çocukların karşısına çıktığını vurguladı.

Demirel, çocukların arama motorlarından ulaşabileceği içeriklere karşı ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak, "Çocukların rahatsız edici içeriklere maruz kalmaması için arama motorlarının gerekli güvenlik ayarları ve filtreleri yapılmalı." ifadesini kullandı.

Filtrelenmiş arama sonuçlarında çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerin görünmediğini belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Bütün arama motorları gerekli ayarları yapmanıza olanak verir. Bu ayarlar yapılmadığı takdirde çocuklar arama sonuçlarının yönlendirdiği sitelere girerek, reklamlar aracılığıyla şiddet içerikli oyunlara ve uygunsuz sitelere yönlendirilebilir. Diğer taraftan, internet sağlayıcılar her ne kadar rahatsız edici içerikleri önlemeye yönelik filtreler ve kontrol yazılımları sunsalar da çoğu zaman bu çözümler etkili olmayabiliyor."

"İnternet bilgi çöplüğü"

Siberzorbalik.org'un SEO Uzmanı Ali Değişmiş de her web sitesinin daha çok kitleye ulaşmaya çalıştığını, bu nedenle doğru bilgi vermekten uzaklaşıp internette bir bilgi çöplüğü oluşturduğunu söyledi.

İnternetteki veri kirliliğinin bilgiye ulaşmayı zorlaştırdığını belirten Değişmiş, şunları kaydetti:

"Web sitelerinin isimlerini ve adreslerini bile ezberlemekten imtina ediyoruz. Arama motoruna kredi yazdığımızda banka web sitesi yerine tefeciye ait bir web sitesini ziyaret edebiliyoruz ya da bankaya borç ödemek için farkında olmadan kart bilgilerimizi kopyalayan bir siteye yönlendirilmiş olabiliyoruz. Bunu sadece 'Kart bilgisi paylaşmak sakıncalıdır' diye görmemeliyiz ve her türlü bilgi manipülasyonuna açık olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu durum bize arama motorlarının aslında amacına uygun kullanıldığı zamanlarda çok faydalı olduğu kadar, amaç dışına çıkarılmaya da o kadar müsait olduğunu gösteriyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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