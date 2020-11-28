Ebru Sanatının tarihine ışık tutacak sergi

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri, kapılarını 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile açtı.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi ile açtı. Sergi için 6 binden fazla ebru arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi'den Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden farklı özellikler taşıyan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, Koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit, Kadırga Sanat Galerileri Küratörü Fatih Ömeroğlu, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Ebru ustası Fuat Başar ve Ebru ustası Hikmet Barutçugil katıldı.





“ANIN İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ GÜZELLİKLERİ İHMAL ETMEMELİYİZ”





Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’e yeni bir soluk getirecek Kadırga Sanat Galerisinin açılışı için bir araya geldik. Hem ülkemizde hem de dünyada farklı bir süreç var. Pandeminin etkilerini yaşıyoruz. Yeni alışkınlıkların, yeni bir yaşam tarzının yeni bir iletişim dilinin oluştuğuna hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu süreç devam ederken anın içerisinde gizlenmiş güzellikleri ihmal etmemeliyiz. Bugün de böyle bir güzelliğe şahit olmak için burada bir araya geldik. İbrahim Hakkı Yiğit’in koleksiyonundan 15 eser ‘Ebru Sanatının Son 500 Yılı’ ismiyle sergiliyoruz” dedi.





“SERGİ EBRU SANAT TARİHİNE IŞIK TUTACAK”





Sanata ışık tutmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Turan, “Emekle oluşturulan çok özel bir sergi. Yaklaşık 6-7 aydır arkadaşlarım bu sergi için uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihine ışık tutacağının kanaatindeyim. Rahmetli Turgut Cansever Hoca sanatın asıl vazifesi dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler. Dünyayı güzelleştirmenin yolu da sanat ve sanatçıyla kurulan bağdan geçiyor. Fatih Belediyesi olarak bizler sanata ışık tutmaya çalışıyoruz. Kadırga Sanat Galerisi Fatih’teki ilk sanat galerimizdir. Devamı da gelecektir. Kültürün, sanatın, edebiyatın kümelenmeyle gelişebileceğine inanıyorum. Fatih Belediye Başkanı olarak tek derdim bu kümelenmeyi oluşturacak mekanları oluşturmaktır” diye konuştu.





Başkan Turan sözlerine şu şekilde devam etti:





“Kadırga Sanat Galerisi Fatih ve İstanbul’un çekim merkezlerinden biri olacak. Sanat insanlarının fikir alacağı bir mekân olacak. Yetişecek yeni sanatkârlar üstatlarla Kadırga Sanat Galerisinde bir araya gelecektir.”





Kurdele kesiminin ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan sergi salonunu gezdi. Sergi 22 Ocak 2021 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.