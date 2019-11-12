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Ebru sanatıyla rengarenk kıyafetler tasarlıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Alper Çiftçi'nin ebru sanatını uyguladığı kumaşlardan hazırladığı rengarenk kıyafetler beğeni topluyor.
Ebru sanatıyla rengarenk kıyafetler tasarlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde, merkez Eyyübiye ilçesindeki Sanat Sokağı'nda ebru çalışmaları yapan Mehmet Alper Çiftçi, sanatını daha ileriye taşımak amacıyla farklı bir çalışma başlattı. 

Ebru sanatını kumaşa uygulayan Çifçi'nin, bunlarla hazırladığı rengarenk giysiler beğeni topluyor.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt üzerine uygulanan ebru sanatını, ahşap, taş, kumaş gibi ürünlere de yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Ebru sanatını kumaşa uygularken tamamen doğal ürünler kullandığını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"At kılından ve gül dalından oluşan doğal fırçalar kullanıyorum. Yaptığımız ebru tamamıyla doğal su üzerine yapılıyor ve topraktan elde edilmiş boyalar kullanılıyor. Renklerimizi seçtikten sonra boyalarımızı suyun üstüne atıyoruz. Fırça yardımıyla boyayı havuzun her yanına dolaştırıyoruz ve şekil veriyoruz. Suyun üzerinde renkler adeta dans ediyor. Ebruyla elde ettiğimiz bu şekiller, tamamıyla çiçek tarzındaki izler oluyor. Sonra kumaşımızı suyun üzerine koyuyoruz. Su, boyayı iki dakikada kumaşa veriyor. Boya tamamen kumaşa geçtikten sonra kumaşı yavaşça suyun üzerinden kaldırıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Kumaşın kurumasının ardından bunu eşarp, şal, elbise, gömlek, kravat gibi giyeceklere dönüştürüyoruz. Yani bu işlemi yaptığımızda 20 dakikada elbiseyi hazırlayabiliyoruz."

Ebru sanatıyla renklendirilen kıyafetlerin günlük olarak rahatlıkla giyilebileceğini dile getiren Çiftçi, "Bu kıyafetlerin en büyük özelliği, yıkanınca, çamurlanınca hiçbir şekilde boyasının gitmemesi." dedi.

Sanat Sokağı'nı gezen ziyaretçilerin kıyafetleri çok beğendiğini belirten Çiftçi, "Kadınlar elbiseleri gördüklerinde çok şaşırıyor. Kıyafeti giydiklerinde, parmak izi gibi eşi benzeri olmayan ebru sanatının süslemelerini üzerlerinde taşıyorlar ve çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

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