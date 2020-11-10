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'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık Bayancuk'un avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Haşim Özaydın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 6 Temmuz 2017'deki bozma ilamını okudu.

Bozma ilamında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulan Bayancuk'un örgüt üyelerine talimat verme, inisiyatif kullanma gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’’ suçundan hüküm verilmesi gerektiği anlatıldı.

Bayancuk'un avukatı, bozma ilamına direnilerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, örgüt üyelerine talimat verme, insiyatif kullanma gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılan sanık Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın UYAP'tan bir örneğinin istenmesi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi
Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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