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ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini söyledi.
ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa İş Liderleri Konvensiyonu tarafından dijital ortamda düzenlenen Kuzey Yıldızı Zirvesi’nde konuştu. 

Ekonomide toparlanmanın “karmaşık” bir mesele olacağını belirten Lagarde, “Bu toparlanma eksik olacak ve belki dönüşümsel olacak.” dedi.

Lagarde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini dile getirerek, salgında ikinci dalga olasılığı sebebiyle bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı.

Küresel ticaretin önemli ölçüde azalacağına işaret eden Lagarde, ekonomik krizde savunmasız kalan insanlara son derece özenli olunması çağrısı yaptı.

Christine Lagarde, Kovid-19’un sebep olduğu ekonomik krizi 2008-2009 finansal krizden daha kötü olarak nitelendirerek, tasarruflarının yatırımlara ve harcamalara dönüşmesinin zaman alacağını kaydetti.

Merkez bankalarının ekonomik krize “muazzam” bir şekilde tepki verdiklerini belirten Lagarde, krize orantılı cevap için ECB’nin bütün enstrümanlarını kullanma konusunda hiçbir tereddütlerinin olmadığını yineledi.

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin koronavirüsün neden olduğu krizi hafifletmek için AB tarafından oluşturulacak kurtarma fonuna yönelik nihai bir anlaşmaya 17 Temmuz’da varamayacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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