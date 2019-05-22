İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda bin 900 rakımlı tepede yer alan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği saray, tarihe ışık tutan yeni yüzüyle dikkati çekiyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde “Medeniyetler Geçidi'” olarak nitelendirilen bölgede Osmanlı’nın Lale Devri’nde inşa edilen ve Topkapı’dan sonra ülkedeki en büyük saray olan İshak Paşa Sarayı’nın iç kısmı yeni nesil led aydınlatma sistemiyle takıldı.