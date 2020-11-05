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Ecevit, ölümünün 14'üncü yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında törenle anıldı.
Ecevit, ölümünün 14'üncü yılında mezarı başında anıldı

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren eski başbakanlardan Bülent Ecevit için, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP ile DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Törene katılanlar Ecevit'in mezarına çiçek bıraktıktan sonra dua etti.

 

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