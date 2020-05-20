  • BIST 102.794
  • Altın 382,072
  • Dolar 6,7915
  • Euro 7,4305
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Eczacılardan 'maske yıkanıp tekrar kullanılamaz' uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan, yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde kullanılan maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı uyarısında bulundu.
Eczacılardan 'maske yıkanıp tekrar kullanılamaz' uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kullandıkları maskeleri yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit olduklarını belirtti.

Maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Saydam, "Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maskenin zarar görmesi veya sıvı ile teması halinde hemen değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Saydam, şunları vurguladı:

"Kutu ile maske alamayan vatandaşlarımız için beşli onlu paketler halinde satışın serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplum sağlığının korunması için bu düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Maskesini yıkayıp kullanan vatandaşlarımızın toplum sağlığına vereceği zararın düşüncesi bile bizlere çok ürkütücü geliyor. Vatandaşlarımızın sağlık otoritesinin dışındaki kirli bilgilere inanmaması gerektiğinin altını bir kez daha önemle çizmek istiyoruz."

Saydam, eczanelerde maske satışında 1 lira tavanının aşıldığına ilişkin bazı iddiaların eczacıları üzdüğünü anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya ile birlikte ülkemizin de yaşadığı bu zorlu süreçte eczacılık hizmetinin yanında ücretsiz kamu hizmeti de veren eczacılara anlamsız bir şekilde çeşitli ithamlarda bulunuluyor, vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet veren ve virüsle mücadelede ön cephede yer alan eczacılara sosyal medyadan sonra şimdi de bazı basın yayın organlarında asılsız iftiralar atılarak eczacılık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Eczacılarımıza yönelik itibarsızlaştırma çabalarını şiddetle kınıyor, kendilerini basın meslek ilkeleri gereği sorumlu ve bilinçli habercilik yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 18 MAYIS18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:13
  • Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18
  • Bilim Kurulu Üyesi Demircan: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil14 Mayıs 2020 Perşembe 10:16
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 14 MAYIS14 Mayıs 2020 Perşembe 10:14
  • Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında14 Mayıs 2020 Perşembe 09:06
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
  • DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor12 Mayıs 2020 Salı 14:18
  • 'Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok'12 Mayıs 2020 Salı 11:39
  • Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman12 Mayıs 2020 Salı 11:23
  • İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti