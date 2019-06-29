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Eczanelerde yeni düzenleme

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başladı.
Eczanelerde yeni düzenleme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak.

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