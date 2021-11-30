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Eczanelere stok denetimi: 261’inde uygunsuzluk tespit edildi!

Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde; stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi.
Eczanelere stok denetimi: 261’inde uygunsuzluk tespit edildi!

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen denetimler, Kasım ayında daha da sıkılaştırıldı. Denetimler Türkiye genelinde 200 kişilik ekiple sürdürülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, 261 eczanenin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Söz konusu eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

TİTCK ürün denetmenleri de ecza depolarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kasım ayında yürütülen denetimler sonucunda 54 ecza deposunda; ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. TİTCK, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza depoları ile ilgili olarak da idari işlem başlattı.

TİTCK müfettişleri, ilaç üretim tesislerindeki denetimlerine de devam ediyor.

Dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip İlaç Takip Sistemi sayesinde; Türkiye sınırları içerisindeki her ilaç, üretim/ithalat işleminden hastaya ulaşımına kadar her aşamada takip edilebiliyor. Sistem sayesinde ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrolleri düzenli olarak yapılıyor, kritik stok seviyelerinde müdahale edilebiliyor. Önlemler zamanında alınarak hastaların ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

İlaç üretim tesislerinin, eczanelerin ve ecza depolarının fiili stoklarıyla, İTS kayıtlarının uyuşması, ilaç tedarik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

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