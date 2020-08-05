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Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı, 'İçeride kimse yoktu' dedi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfekle saldırı düzenledikten sonra tutuklanan Ali Yağcı ifadesinde, alkollü olduğunu belirtti.
Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı, 'İçeride kimse yoktu' dedi

Olay, dün sabah saatlerinde Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'ndeki Baygut Eczanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek eczaneye giren Ali Yağcı, çalışanlara, eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek, borcun ödenmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da pompalı tüfeği eczanenin içinde ateşleyen saldırgan daha sonra dışarı çıkıp, eczaneye doğru ateş etmeyi sürdürdü.

Eczane çalışanları ile müşteriler büyük panik yaşadı. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Eczane ile çevresinde yapılan incelemede, Ali Yağcı'nın haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptandı.

İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ali Yağcı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar vermek' suçlarından tutuklandı. Ali Yağcı'nın 20 ayrı suçtan da sabıkası olduğu öğrenildi.

'İÇERİDE KİMSE YOKTU'

Ali Yağcı'nın verdiği ifadesinde, "Olaydan önceki akşam alkol aldım. Sabah saatlerine kadar alkol almaya devam ettim. Daha sonra sabah eczanenin önüne geldim. İçeride kimse yoktu. Eczane çalışanlarını görmedim. İlaçlara doğru ateş ettim. Herhangi bir öldürme kastım yoktu. Alacağımdan dolayı ateş ettim. Önce 3 el korkutmak amacıyla ateş açtım. Sonra dışarı çıkıp ateş etmeye devam ettim. Hiç kimseyi öldürmek için hedef almadım. Alacaklı olduğum kişinin eczanede çalıştığını biliyorum. Alacağımı tahsil etmek için ateş açtım" dedi.

Olay anı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, çalışanlar ile müşterilerin bulunduğu eczaneye gelen saldırgan, önce dışarıdan içeri doğru ateş açıyor. Ardından içeri girerek, ateş etmeyi sürdürüyor.

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