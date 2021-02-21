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Edip Akbayram Parkı'nın çehresi değişiyor

Yenimahalle Belediyesi’nin 2012 yılında Batıkent İnönü Mahallesi’ne kazandırdığı Edip Akbayram Parkı yenileniyor. 
Edip Akbayram Parkı'nın çehresi değişiyor

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı yol haritasını belirleyen ve 2’si tema park olmak üzere ilçeye 14 yeni park kazandırılacağını, bakım ve tadilat ihtiyacı olan 36 parkın da baştan aşağı yenileneceğini açıklayan Yenimahalle Belediyesi,  Edip Akbayram Parkı için de kolları sıvadı. Yenileme çalışmaları başlayan park, 1 Nisan’da yeni yüzüyle ilçe sakinlerini ağırlayacak.  

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Yeşil alanlarımızla Başkent’te örnek belediyeyiz
Mevcut parkın 9 yıl içinde yıprandığını ve tadilat ihtiyacı doğduğunu anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenileme çalışmaları kapsamında parkımıza bol bol spor alanları ekleyeceğiz. Hemen hemen her parkımızda koşu yollarımız ve fitness alanlarımız zaten var. Ancak yurttaşlarımız daha çok spor yapsın, gençlerimiz enerjilerini parklarımızda atsın diye yüzölçümü büyük olan parklarımıza basketbol sahaları, tenis kortları, bisiklet yolları da eklemeye başladık. Yeşil alan miktarı bakımından Başkent’te zaten örnek belediyelerdeniz. İnşallah bu parkımızı da 2 ay içerisinde tamamlayarak kullanıma açacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

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Edip Akbayram Parkı’na sportif dokunuş
11 bin metrekare alan üzerine kurulu parkta, yapılacak olan yenileme çalışmaları ile 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 200 metre bisiklet yolu, fitness alanı, mini survivor alanı, çocuk oyun alanları ve oturma grupları yer alacak. 

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