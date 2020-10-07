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Edirne Belediye Meclisi’nden Ermenistan’a kınama

EDİRNE Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, mecliste grubu bulunan siyasi partiler ortak metne imza atarak, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.
Edirne Belediye Meclisi’nden Ermenistan’a kınama

Edirne Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında siyasi partiler, Ermenistan'ın saldırılarını sürdürdüğü Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek için ortak basın metni yayınladı. CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’nin imzası bulunan metinde, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek uyguladığı şiddet kınandı.

4 siyasi parti temsilcileri, metinde Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirterek, "Edirne Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz’daki saldırıdan sonra, Ermenistan’ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" denildi.

DAYANIŞMA İRADESİ VURGULANDI

Ortak metinde, 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan’ın işgali altında olduğu belirtilerek, "Bu haksız ihlalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Belediye Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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