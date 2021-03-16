Edirne Belediyesi itfaiye eri alacak

Edirne Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere İtfaiye Eri alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Edirne Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere İtfaiye Eri alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Edirne Belediyesi itfaiyeci alımı için başvuru tarihleri 26 Nisan ile 30 Nisan arasında alınacak.

Alım yapılacak itfaiye eri sayısı 13 olarak ilan edildi.

Alımlar KPSS puanlarına göre yapılacak.

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