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Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü: Her ferdin, sıfır atık için çaba göstermesi gerek

EDİRNE İl Genel Meclisi’nde, 2021 bütçe görüşmelerinde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, herkesin geri dönüşüm bilincinde olması gerektiğini belirtti.
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü: Her ferdin, sıfır atık için çaba göstermesi gerek

Edirne’de İl Genel Meclisi kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ederken, Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, müdürlük bünyesinde yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı. Öztürk, çevre düzeni planında yapılan değişiklik ve kentsel dönüşüm konularına değindiği açıklamasında, ülke genelinde devam eden 'Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekti. Ülkede geri dönüşüm bilincinin artırılması gerektiğini kaydeden Öztürk, özellikle yurt dışından atık ithal edilmesini eleştirdi.

‘HERKES SIFIR ATIK UYGULARSA BU SİSTEM YAYGINLAŞIR’

Kendisinin de evinde 3 seneden beri 'Sıfır Atık Projesi' uyguladığını söyleyen Öztürk, "3 seneden beri evimde uygulayan birisiyim. Hayatımın şekli değişti, her şeyi değişti. Herkesin de evinde uygulamasını öneriyorum. Başkasını şikayet etmek kolay ama ben ne yapıyorum? Ben hep bu noktadan bakıyorum bu konuda. Şu anda bir çok yerel yönetimlerimiz, belediyelerimizde sıfır atık sistemi mevcut değil. Herkes elinden geleni yamaya çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ben, bulunduğum yerde topladığımı geri dönüşüm malzemesini olmadık yerde çöpe atmıyorum. Ayrı topluyorum evimde, yakın bir yerde bu işlerle uğraşan, alanları tespit ettim, üşenmeden oraya gidiyorum, bırakıyorum. Sabah baktığımda onların da alındığını görüyorum. Ben böyle hizmet ediyorum. Herkes kendi hayatına uygulayıp, sıfır atık sistemini uygularsa bu yayılabilir" dedi.

Her bireyin sıfır atık noktasında çaba sarf etmesi gerektiğine de vurgu yapan Öztürk, "Her bir ferdin sıfır atık noktasında çaba göstermesi gerekiyor. Biz de bunu yaparsak atık ithal etmeyiz. Günde 2 tona yakın atık geliyor. Ülkemizde sıfır atığı geliştirirsek, çabalarsak, belli seviyelere getirirsek inanın dışarıdan atık ithal etmemize gerek kalmayacak. Her kurum bulunduğu yerde iki kişiyi görevlendirse bu iş çözülür" diye konuştu.

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