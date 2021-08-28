Edirne çevreleri için sağanak uyarısı

Edirne çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.