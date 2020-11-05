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Edirne polisinden ‘kan bağışı’ duyarlılığı

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan Merkezi’nin kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.
Edirne polisinden ‘kan bağışı’ duyarlılığı

Türk Kızılayı’nın devam eden ‘İyi ki Varsın Kan Dostum’ kampanyasına bir destek de Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet birimlerinden, personelin kan bağışı yapacağı yönünde telsiz anonsu geçilmesiyle müdürlük bahçesine gelen kan bağış TIR’ı önünde polisler uzun kuyruklar oluşturdu.

'HERKESİ KAN BAĞIŞINA BEKLİYORUZ'

Emniyet personeline teşekkür eden Kızılay Edirne Kan Merkezi doktoru Erhan Aksoy, "Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bir kan bağışı organizasyonu yapıyoruz. Onlar bizim hayatlarımızı korudukları gibi kanları ile de canlarımıza katkıda bulunuyor. Onlara çok teşekkür ederim. Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı gibi diğer kurumlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Tabi vatandaşlarımız da bu konuda hassasiyet göstermelidir. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla Kızılay Kan Merkezi stoklarımızda ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu dönemde tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızdan kan bağışına hassasiyet göstermesini istiyoruz. Kan bağışı düşüyor ama kan ihtiyacında bir düşüş olmuyor. Herkesi kan bağışına bekliyoruz" şeklinde konuştu.  

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