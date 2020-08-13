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Edirne'de 1 ayın ardından yağmur yağdı

KURAKLIĞIN yaşandığı Edirne'de, yaklaşık 1 ayın ardından yağmur yağışı başladı.
Edirne'de 1 ayın ardından yağmur yağdı

Temmuz ayı başından bu yana yağış olmayan ve kuraklığın yaşandığı Edirne'de bu akşam saatlerinde hafif yağmur yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağmur, kentteki normal yaşamı etkilemedi. Vatandaşlar sokaklarda yağmura aldırış etmeden dolaştı, trafikte ise sürücüler kontrollü olarak seyrine devam etti.

Yarım saatin ardından duran yağmur, yerini yeniden nemli ve sıcak havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise önümüzdeki günlerde kentte yağmur beklenmiyor.

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