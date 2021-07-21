Edirne’de 1 otomatik silah, 9 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından 12 şüphelinin bulunduğu bir ev ve araçlarında yapılan aramada 1 otomatik makineli silah, 9 tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Karatepe Caddesi üzerindeki evde il dışından gelen silahlı kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, eve düzenlediği operasyonda E.T., E.G., Ö.Ç., M.A., U.G., G.G., E.Y., A.Ş., M.M.S., F.K., S.K. ve M.Ü.’yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 otomatik makineli silah, 9 tabanca, 205 mermi, 3 fişek esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden M.Ü.’nün, Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. tutuklanırken, 11 kişi ise nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.