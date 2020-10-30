Edirne'de 128 kişiye 155 bin lira 'koronavirüs' cezası

EDİRNE'de, jandarma ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 128 kişiye toplam 155 bin 700 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleriyle ilgili belde, köy ve sahillerde denetimlerde bulundu. Jandarma ekipleri, bu ay yapılan denetimlerde maske takmadığı belirlenen 110 kişiye 99 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 16 kişiye 50 bin 400 lira, karantina kuralına uymayan 2 kişiye ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 128 kişiye 155 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan karantina kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında adli işlem yapılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.