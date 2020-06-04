  • BIST 109.537
  • Altın 373,405
  • Dolar 6,7608
  • Euro 7,6590
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Edirne'de 3 haftadır yeni koronavirüs vakası görülmüyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, alınan tedbirler sayesinde il genelinde 3 haftadır yeni vaka görülmediğini ve 1 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Edirne'de 3 haftadır yeni koronavirüs vakası görülmüyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 3 haftadır yeni vaka görülmediğini ve 1 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'nın açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleşti. Hastanede görev yapan bin 419 sağlık çalışanı adına dikilen bin 419 fidanın bulunduğu ormanın açılışında konuşan Vali Canalp, Edirne'de son 3 haftadır yeni vakanın bulunmadığını ve hastanede tedavisi süren 1 kişinin kaldığını belirterek, o hastanın da birden fazla kronik hastalığının bulunduğunu ifade etti.

"BELLİ BİR SEYİR ALDIK"

Kamu kurum ve kuruluşlarının korona virüsle mücadelede eşgüdümlü çalışması ve halkın kurallara sımsıkı sarılması sonucunda başarılı bir süreç gerçekleştiğini söyleyen Canalp, "Ülke olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir aldık" dedi.

“Ama asla ve asla bizim alacağımız tedbirler konusunda bu bir gevşeme imkanı vermiyor” diyen Vali Canalp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Almış olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya uygulamaya devam ettirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da yeni kontrollü sosyal hayat tedbirlerine harfiyen uyması gerekiyor. Bu güne kadar 65 yaş üstü vatandaşlarımız olsun veya 20 yaş altı vatandaşlarımız olsun ve bu yaş grubu arasında olan vatandaşlarımız çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Biz ülke olarak ve Edirne olarak bir başarmışsak bunu en başta vatandaşlarımızın yapmış olduğu fedakarlık sayesinde gerçekleştirdik bu başarıyı. Yeni girmiş olduğumuz kontrollü sosyal hayatta tedbirli davranmaya devam edeceğiz. Kamu kurumları olarak elimizden gelen tüm çabayı sergilemeye devam edeceğiz. Çaba gösteren tüm kurum kuruluşlarımıza sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve Edirneli vatandaşlara çok teşekkür ediyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı04 Haziran 2020 Perşembe 16:12
  • Erdoğan ile Sarrac arasındaki Libya Zirvesi başladı04 Haziran 2020 Perşembe 16:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz04 Haziran 2020 Perşembe 16:02
  • CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü04 Haziran 2020 Perşembe 15:48
  • 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor04 Haziran 2020 Perşembe 15:30
  • Alibeyköy'de dairede yangın, üst kattakiler mahsur kaldı04 Haziran 2020 Perşembe 15:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi04 Haziran 2020 Perşembe 15:01
  • Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı04 Haziran 2020 Perşembe 14:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti04 Haziran 2020 Perşembe 14:57
  • Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı04 Haziran 2020 Perşembe 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti