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Edirne’de 30 taksici, 10 günlük karantinanın ardından işbaşı yaptı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde pozitif vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle faaliyetine 10 gün süreyle ara verilen taksi durağındaki 30 sürücü, karantinanın ardından bugün işbaşı yaptı.
Edirne’de 30 taksici, 10 günlük karantinanın ardından işbaşı yaptı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Keşan 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. İlçede Hıfzıssıhha Kurulu bir taksi durağında sürücülerde pozitif vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle faaliyetine 10 gün ara verdi. Duraktaki 30 taksici, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün araçlarını yıkayıp, dezenfekte ettirerek, çalışmaya başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan’da, taksicileri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yolcu minibüsleri ve taksilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, “Şu ana kadar minibüsler ile taksilerde çok az sorun oldu. Ulaşımda gösterdikleri hassasiyet konusunda kendilerine teşekkür ediyorum. Taksi şoförlerimiz, işini gücünü bir kenara bırakarak koronavirüse karşı olağanüstü bir hassasiyet gösterdi. Keşan el ele çalışıyor. Bu pandemi sürecini en iyi şekilde atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki hafta Keşan’ın rengi de değişecek. Taksi sarısına kavuşacağız inşallah” dedi.

‘BİR DURAKTA POZİTİF VAKASI GÖRÜLDÜ’

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, odaya bağlı 7 taksi durağı olduğunu ve sadece birisinin 10 gün süreyle faaliyetine ara verıldiğini ifade etti. Demirkan, “Arkadaşlarımız gönüllü oldu. 10 gün hem vatandaşımızı hem de kendimizi riske atmamak adına karantina kararı alındı. Hayırlısıyla 10 günü bitirdik. Bugün de araçları yıkadık ve dezenfekte ettik. Halkımız gönül rahatlığıyla taksilerimize binebilir” diye konuştu.

Durak sorumlusu ve taksi şoförü Osman Dinç ise bazı sürücülerin pozitif çıkması ve temaslılar olmasından dolayı 10 gün süreyle karantinada olduklarını söyledi. Dinç, “Arkadaşlarımız negatife döndüğünde ve temaslıların süresi bittiğinde karantinadan çıktık. Yeniden işimizin başına döndük.  Araçlarımızı dezenfekte ettik. Halkımızın, içi ferah olsun. Onları da kendimiz kadar çok düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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