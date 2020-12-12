Edirne'de aile sağlığı merkezleri ile iş yerlerini soyan şüpheli tutuklandı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde 2 aile sağlığı merkezi ile 1 iş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.G. polis tarafından yakalandı. Hakkında ‘uyuşturucu satın almak’ suçundan arama kaydı olduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.