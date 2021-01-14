Edirne’de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler

EDİRNE’de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ndeki PTT şubesi önünde unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan giyecek ve yiyecek çıkarken, vatandaşlar, bomba uzmanının çalışmasını çay içerek, izledi.