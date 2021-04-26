  • BIST 1.364
  • Altın 474,389
  • Dolar 8,3006
  • Euro 10,0285
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 6 subay ve astsubayın yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda Keşan ve Edirne'de 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:50
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat'ta Viyana'daki görüşmelere destek mesajı verdi26 Nisan 2021 Pazartesi 13:44
  • İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti26 Nisan 2021 Pazartesi 13:44
  • Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:38
  • Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:34
  • Google domain adresini 25TL'ye satın aldı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:33
  • Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:23
  • Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:03
  • 5+BM toplantısında Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyet temsil edecek26 Nisan 2021 Pazartesi 13:02
  • Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu26 Nisan 2021 Pazartesi 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti