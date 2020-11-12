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Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı

Edirne'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı. Vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken fırıncı esnafı ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptıkları zammı savundu.
Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı. Vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken fırıncı esnafı ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptıkları zammı savundu.

Edirne'de geçen cuma günü kentte fırıncılar 210 gramı 1,5 liradan satılan ekmeğin gramını 200'e düşürüp 2 liraya çıkarttı. Kentte ekmeğe zam yapma yetkisi olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf Odaları Birliği'nin (EDESOB) zam kararı olmamasına rağmen ekmeğin fiyatının arttırılması tepkilere neden oldu. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi.

'ZAMMIN YASAL DAYANAĞI YOK'

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'de ekmeğe fiyat verecek 2 kurum olduğunu ifade ederek, "Ekmeğe fiyat verecek Türkiye'de 2 kurum var. Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olanlara Ticaret ve Sanayi Odası verir. Esnaf Odaları Birliklerine kayıtlı olan fırınlara da Esnaf Odaları Birliği verir. Yani yasal dayanağı yok. Neye göre yaptılar? Tüketici Koruma Kanunu'na dayandırmışlar. Bunların tarifesi yok. Yazmışlar bir etiket, koymuşlar. 200 gram ekmek 2 liraya diye tarifeleri var mı? Yok. Tarifesizdir o. Kim vermiş? İşte Fırıncılar Derneği. Peki Fırıncılar Derneği'nin zam verme gibi kanuni yetkisi mi var ki vermiş" diye konuştu.

'KAFALARINA GÖRE ZAM YAPTILAR'

Fırıncıların taleplerini haklı gördüğünü söyleyen Cingöz, "Kaldı ki ben fırıncıları taleplerinde haklı görüyorum. Kendilerine haklı olduklarını söyledim. Ama onların istediği fiyatta Türkiye realitesi uzaktan yakından örtüşmüyor. 'Ben zam vermeyelim' demedim. 'Verelim, makul bir şey verelim' dedim. Ama onlar, 'Biz batarız' dediler. Ben de onlara Türkiye'de satılan ekmek fiyatlarını il il gösterdim. 'Bu arkadaşlar batmıyor da siz nasıl batıyorsunuz?' dedim. Sizin kullandığınız emtiaların aynısını bu fırıncılar da kullanıyor. Kafalarına göre zam yaptılar. Resmi kurumlar tutanak tutuyorlar. Fırsatçılık ve stokçuluk kanuna dayandırılırsa kendilerini yaktılar diyorum. Gramı da düşürmüşler. Gramı düşürmek bana göre çok büyük bir ayıp. Türkiye'de en pahalı satılan ekmeğin kilosu 7 lira 69 kuruş. Sakarya'da. 'Biz yine 8 lira verelim' dedik. Ama kabul etmediler" diye konuştu.

'ZAM TALEBİ VAR AMA SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise fırıncılardan kendilerine zam talebi geldiğini, fakat henüz prosedürün tamamlanmadan zam yapıldığını ifade etti. Zıpkınkurt, "Cuma günü Edirne fırıncıları 200 gram ekmeği 2 liradan satmaya başladılar ki bu da kilogramı 10 liraya geliyor. Odamızdan fiyat zammı tarifesi talepleri var ancak malum aldığımız zam talep dilekçelerini yetkili kurumlarımızla görüşüyoruz, piyasa araştırması yapıyoruz, girdilerine bakıyoruz ve ondan sonra gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra da meclisimizde bunların yeni fiyat tarifelerine onay veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç daha devam ediyor. Ama onlar cuma günü itibariyle 2 liradan satmaya başladılar" dedi.

Henüz resmi zam kararı çıkmadığını da hatırlatan Zıpkınkurt, "Resmi karar çıkmadı. Sonuçta tarifenin onaylanması meclis kararına bağlı. haklı talepleri var ama fiyatın kaç lira olacağı konusunda daha kesinleşmiş bir rakam yok" ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun da ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı olmadığını ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını söyledi. Altun, 210 gramı 1,5 liraya satılan ekmeğin, 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanmasıyla ilgili yasaların verdiği imkanları kullanacaklarını söyledi.

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Emekli öğretmen Hanife Tepe, yapılan zam karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, "Ekmek fiyatı pahalı. Ben hiç zam beklemiyordum. Aldığım yerde 2 lira dediler, şaşırdım. Ben emekli öğretmenim, bir de oğlan okutuyorum. Bunu hiç beklemiyordum, bu büyük sürpriz oldu" dedi. Emekli Ömer Oğar ise fiyatın çok yüksek olduğunu belirterek, "Bir ekmek 2 lira olmuş. Bu çok pahalı. Benim şu anda aldığım maaş 570 lira. Bu parayla bu ekmek fiyatına nasıl yetişelim. Ben doğru bulmuyorum. Umarım zammı geri çekerler" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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