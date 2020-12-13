  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Edirne'de nehirlerin debileri, 3 kat artı

Son 90 yılın en kurak döneminin geçtiği Edirne'de, son yağışlarla birlikte dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi, Bulgaristan ve bölge yağış alınca 3 kat arttı.
Edirne'de nehirlerin debileri, 3 kat artı

Son 90 yılın en kurak dönemi olan Edirne'de, gölet ve barajlarda doluluk oranı kritik noktalara düşerken, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan ve taşkınlarla yıllarca gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirleri de dip seviyeyi gördü. Mevsim yağışlarını almayan kentte geçen hafta DSİ verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi, 2 metreküp/saniye kadar düşerken, adacıklar oluşan Meriç Nehri ise 60 metreküp/saniyeyi gördü. Kuruyan Meriç Nehri'nde oluşan adacıklarda kuşlar yeni yaşam alanı oluştururken, Tunca Nehri’nde ise düşük su seviyesi alg patlamasına (su yosunu) neden oldu.

MERİÇ VE TUNCA’NIN DEBİLERİ ARTTI

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü, son yaptığı ölçümlerde 2 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'ni 7 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri’nin ise 60 metreküp/saniyeden 3 katı artarak, 160 metreküp/saniyeye ulaştığı açıklandı. Yetkililer, nehirdeki artışların Bulgaristan ve bölgenin yağış almasından kaynaklandığını açıkladı.

Bölge halkı da nehirlerde debilerin artmasını sevinçle karşıladı. Edirne'de restoran işletmeciliği ve çiftçilikle uğraşan Osman Almadık, yaşanan kuraklıktan çok etkilendiklerini belirterek, "Nehir debilerindeki düşüş biz çiftçileri endişelendirdi. Ben hiç böyle bir kuraklık görmedim. Geçen günlerde kuşların adacıklar üzerinde yaşadığı nehir şimdi güzel akıyor. İnşallah suyun debisindeki artış devam eder" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de son 3 günde metrekareye 14 kilo yağış düştü. Kentte yer yer artan yağmurun salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

DSİ: TAŞKIN OLMAYACAK

Öte yandan DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne'de etkili olan yağışın Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini yükselteceği ancak taşkın riski oluşturmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Bulgaristan’da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yapılan tahminlere göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği beklenmektedir. Yapılan modellemelere göre Tunca Nehri’nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri’nde ise 750 metreküp/saniye civarlarına kadar yükselebileceği ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir. Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de nehirlerin debileri, 3 kat artı13 Aralık 2020 Pazar 10:49
  • Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler13 Aralık 2020 Pazar 10:47
  • Binayı yakan şüpheliyi mahalleli yakaladı, linç edilmekten polis kurtardı13 Aralık 2020 Pazar 10:46
  • 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı tropikal meyvenin üretimine başladı13 Aralık 2020 Pazar 10:43
  • Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar; nefes kesen operasyon kamerada13 Aralık 2020 Pazar 10:32
  • Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı: Hiçbir anne yapmaz bunu13 Aralık 2020 Pazar 10:15
  • Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor13 Aralık 2020 Pazar 10:10
  • Savaşın izlerinin durduğu Kop Dağı, turizme kazandırılacak13 Aralık 2020 Pazar 10:09
  • Ege Bölgesi ve Antalya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı13 Aralık 2020 Pazar 10:07
  • 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı13 Aralık 2020 Pazar 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti