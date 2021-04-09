Edirne'de ramazan davulcularının bahşişlerini belediye karşılayacak

Edirne'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bahşiş toplamalarına izin verilmeyen davulculara belediye destek olacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda mahallelerde davulcuların davul çalarak vatandaşları sahura kaldırma geleneğini sürdüreceklerini belirtti.

Salgın riskinin önüne geçmek için davulcuların kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacağını aktaran Gürkan, "Bulaş riskinin yükselmemesini ve pandemi koşullarını dikkate alarak, bu yılki bahşişleri Edirne halkı adına biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.