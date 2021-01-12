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Edirne'de sağanak etkisini artırdı

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle bazı bölgelerde apartman girişleri ve yolları su bastı, bazı araçlar yolda kaldı.
Edirne'de sağanak etkisini artırdı

Edirne'de devam eden sağanak etkisini artırınca su baskınları meydana geldi. 

Bahariye Sokak'taki bazı apartmanların girişini su bastı. Vatandaşlar suyun evlerine girmemesi için kum torbalarıyla önlem aldı.

Apartman sakinlerinden Erol Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun kısa sürede su baskınına neden olduğunu söyledi.

Apartman girişini basan suyun evlerine girmemesi için bina kapısına kum torbası koyduklarını belirten Solak, "Her yağmurda aynı şekilde oluyor. Suyun evlerimize girmesinden korkuyoruz. Endişeliyiz, apartmanın girişini su bastı. Şu anda bir ihtiyacımızı almak için dışarı çıkamıyoruz, suyun çekilmesini bekliyoruz." dedi.

Güney çevre yolunda otomobili suda bozulan Doğukan Ayvalı da aracını yakınlarının yardımıyla iterek sudan çıkardı.

Öte yandan Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi önündeki yolun aşırı yağış nedeniyle çökmesi nedeniyle bir araç çukura düştü. Polis ekipleri bu güzergahta önlem aldı.

Ayrıca bazı ekili arazilerde de sağanak nedeniyle su birikmesi oluştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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