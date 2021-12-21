  • BIST 1.892,02
  • Altın 738.05672
  • Dolar 12.9762
  • Euro 14.6534
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -5 °C
»

Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı

EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Zehir- 2 operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu19 Aralık 2021 Pazar 08:41
  • 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi19 Aralık 2021 Pazar 08:39
  • Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı19 Aralık 2021 Pazar 08:31
  • İstanbul Üniversitesi'nde olaylar çıktı16 Aralık 2021 Perşembe 22:44
  • Başından vurulan kadın öldü; şüpheli gözaltında16 Aralık 2021 Perşembe 22:44
  • Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı16 Aralık 2021 Perşembe 21:30
  • Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı16 Aralık 2021 Perşembe 18:36
  • Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı16 Aralık 2021 Perşembe 18:35
  • GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı16 Aralık 2021 Perşembe 17:39
  • Boş arazide bıçak ve tabancayla öldürülen erkek cesedi bulundu16 Aralık 2021 Perşembe 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti