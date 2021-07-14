Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç futbolcu Azad, hayatını kaybetti

EDİRNE'de, 2 Temmuz tarihinde kuvvetli yağışın ardından kapıldığı sel sularından kurtulmak için, tutunduğu doğalgaz borusundan, elektrik akımına kapılan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Azad Yapsıklı (14), 12 günlük yaşam mücad