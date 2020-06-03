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Edirne'de Selimiye Camisi'nde namaz kılmanın sevinci yaşanıyor

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde vatandaşlar, öğle ve ikindi namazlarını sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılıyor.
Edirne'de Selimiye Camisi'nde namaz kılmanın sevinci yaşanıyor

Edirne'deki Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde vatandaşlar, öğle ve ikindi namazlarını sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılıyor.

Kent sakinleri uzun bir aranın ardından Selimiye'de namaz kılmanın sevincini yaşıyor. Öğle ve ikindi vakitlerinde camiye gelen vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılabiliyor.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından camilerin, cemaatine kavuştuğunu söyledi.

Cami içerisine sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bantlar yerleştirdiklerini anlatan Serenli, şöyle konuştu:

"Bu mesafenin dışında yan yana gelinmesine izin vermiyoruz. Vatandaşlarımız abdestini evde alıp geliyor. Camimizin lavabolarını ve abdesthanelerini kullanmıyorlar. Edirne Valiliğimiz caminin girişine vatandaşlarımızın kullanması amacıyla dezenfekte makinesi kurdu. Camiye gelenler dezenfekte olduktan sonra saflardaki yerini alıyor. Camiye girişlerde ve namazda olduğu gibi namazın ardından çıkışta da sosyal mesafeye uyuluyor."

"Camiler kapalı olunca çok üzüldük, ruhumuz daraldı"
Selimiye'de namaz kılanlardan Murat Evsen de bu güzel duyguyu yaşamak için İstanbul'dan Edirne'ye geldiğini ifade etti.

Tüm dünyanın salgından kurtulması için dua ettiğini belirten Evsen, "Salgın sürecinde, ezan okunuyordu camiye gidemiyordunuz. Camiler bizim için çok önemli mekanlar. Kapalı olunca çok üzüldük, ruhumuz daraldı. Rabbime şükürler olsun, Allah razı olsun yetkililerimizden en azından bizlere bu imkanı verdiler. Öğle ve ikindide sosyal mesafeye uyarak namazımızı kılıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Kezban Kiziroğlu da camilerde sosyal mesafeli de olsa namaz kılmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getirdi.

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