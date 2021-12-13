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Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçi sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki köy arasındaki sahil yolu ulaşıma kapatıldı.
Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçi sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde dün gece başlayan sağanak, zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle dün Gülçavuş köyü sahilindeki köprü ve yolun zarar görmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, Gülçavuş ile Sultaniçi köyleri arasındaki sahil yolunu bariyerle ulaşıma kapattı.

İlçe sakinlerinden Bekir Erdin, dün gece bölgede balık tutarken yağmurun şiddetini artırdığını anlatarak, "Hemen oltamı toplayıp buradan ayrıldım. 1-2 saat sonra köprünün yıkıldığı haberini aldım. Bu köprü ve yol iki sahili birbirine bağlıyor. O yüzden buraya kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Su basan giriş katlarda temizlik çalışması yapılıyor

Bu arada, Gülçavuş köyünde bazı sitelerin bodrum katlarını su basması üzerine, site sakinlerinin temizlik çalışması sürüyor.

Site sakinlerinden Gökay Girgin, dün 21.00'den itibaren yağışın etkisini artırdığını söyledi.

Bölgedeki derenin taşması nedeniyle sitelerin alt katlarını su bastığını anlatan Girgin, "Babamla beraber, sitede kalan bekçi ve eşini kurtardık, evimize aldık. Bodrum katların büyük bölümü su altında kaldı. Buradaki eşyalar zarar gördü." dedi.

Evlerini su basan vatandaşların gıda ihtiyaçlarının kaymakamlıkça karşılandığı belirtildi.

Yağış nedeniyle Küçükevren köyündeki bir çiftlikte de hayvanlar telef oldu.

Çiftlik sahibi Batuhan Gürkan, yağmur suyunun duvarı yıkarak bahçeye girdiğini, ardından ahırların olduğu bölüme ulaştığını söyledi.

Sel nedeniyle 70 tavuk, 14 kuzu ve bir koyununun telef olduğunu belirten Gürkan, "Hayvanların yemini verdim. İçeride su yoktu. Akşam yatana kadar kontrol etmeye devam ettim. Sonra hangi ara oldu bilmiyorum ben yattıktan sonra gelmiş sanırım. Öyle bir su gelmiş ki kapının demiri yamulmuş." dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de çiftliğe gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde yaşanan selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin selden kurtarıldığını, 34 evin sel suları nedeniyle zarar gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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