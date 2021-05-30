  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu. Olayda polis aracının camları kırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

Olay, gece saatlerinde Menzilahir Mahallesi Yenieğri Sokak üzerinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Mahalleye giren polis ekiplerinin aracına bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı. Ekip aracının camının kırıldığı olayda şüpheliler havaya ateş açmaya devam ederken, bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından camı kırılan polis aracı bölgeden çekici yardımıyla götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarına ilişkin açıklama30 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
  • İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:43
  • Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti