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Edirne'de sınırda 11 sığınmacı yakalandı

Edirne'de sınırda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen biri baygın halde 11 sığınmacı yakalandı.
Edirne'de sınırda 11 sığınmacı yakalandı

Kapıkule mevkisinde güvenlik güçlerince yakalanan 11 sığınmacının Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Sığınmacılardan birinin baygın halde bulunduğu öğrenildi.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan sığınmacılar, Yunanistan sınırındaki güvenlik güçlerinin kendilerini darbederek Türkiye'ye zorla gönderdiği iddiasında bulundu.

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Pakistan uyruklu İsa Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini belirterek, "Bizi dövüp bu tarafa bıraktılar. Paramız yok, zor durumdayız. Türkiye'deki polis iyi." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Faysal Hakimi de Almanya'ya gitmek istediklerini ifade ederek, "Bizi darbedip geri gönderdiler. Hasta arkadaşımız da var. Paramızı telefonumuzu aldılar. Nehirden botla bizi geri gönderdiler." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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