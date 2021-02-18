  • BIST 1.550
  • Altın 399,595
  • Dolar 6,9673
  • Euro 8,3941
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -11 °C
»

Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu

Edirne'de soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlaların yüzeyi buzla kaplandı.
Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu

Edirne'de devam eden ayaz, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece yağan kar da yolları ve araçların üzerlerini beyaza bürüdü.

Soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlaların büyük kısmı buz tuttu.

Buzlanma olan yollarda da vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Edirne'nin ayazının meşhur olduğunu belirten kent sakinlerinden Davut Gezer, "Edirne'de bu yıl güzel kar yağdı. Geçen senelerde yağmamıştı, kara hasret kalmıştık. Tarlalar ve tarım için de gayet iyi oldu. Buzlanma var biraz." dedi.

Saraçlar Caddesi'nde büfe işletmecisi Ufuk Göbel de, "Caddede karlar eriyor, buzlanma oluştu. Caddenin tuzlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada hava sıcaklığı Tekirdağ'da 3, Kırklareli'nde sıfırın altında 1 derece ölçülüyor.

Kırklareli kent merkezinde hafif kar yağışı sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 PKK/KCK üyesi teslim oldu18 Şubat 2021 Perşembe 10:03
  • Pentagon, YPG/SDG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına yönelik açıklamalarına karşı sessiz kaldı18 Şubat 2021 Perşembe 10:01
  • Baharın müjdesi cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2021 Perşembe 09:40
  • Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor18 Şubat 2021 Perşembe 09:39
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Şubat 2021 Perşembe 09:20
  • Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanma kararı tepkiyle karşılandı18 Şubat 2021 Perşembe 09:15
  • ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak18 Şubat 2021 Perşembe 09:15
  • Myanmar'da bilgisayar korsanları, orduya ait sitelere saldırdı18 Şubat 2021 Perşembe 09:14
  • Suudi Arabistanlı serbest bırakılan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul '1001 hayal kırıklığıyla' döndüğünü bildirdi18 Şubat 2021 Perşembe 09:13
  • Arap koalisyon güçleri, son 24 saat içinde 3'üncü Husi SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu18 Şubat 2021 Perşembe 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti